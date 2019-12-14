Kaçak molozda asbest tehlikesi

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İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Uzundere Mahallesi'nde 45 bin metrekarelik tarım alanına kaçak olarak dökülen hafriyat ve molozlar, halkın sağlığı için tehlike oluşturuyor. İzmir İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), Asbest Çalışma Grubu, Uzundere Harmanyeri Kentsel Koruma Derneği'nin talebi üzerine 8 ayrı noktadan numune alarak, bunları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca akredite edilen laboratuvarlarda inceletti. 8 numuneden 7'sinde asbeste rastlandı. Çıkan sonuç, mahallede yaşayanların tepkisini çekti.Yıllardır buradaki moloz dökümlerinin engellenmesi için yerel yönetimlere başvurduklarını, ancak sonuç alamadıklarını söyleyen mahalle sakinleri, artık önlem alınmasını istedi. İSİG Asbest Çalışma Grubu Koordinatörü İş Güvenliği Uzmanı Ali Dinç (36), "Kaçak moloz alanında numune alındı. 8 numune laboratuvarlara gönderildi. Bakanlıkça akredite edilen laboratuvarlarda inceleme yapıldı. Analizler sonucunda 8 numuneden 7'sinde asbest varlığı sabit olarak belirlendi" dedi. Asbestin insan sağlığına ciddi zararlar verdiğini belirten Dinç, "Asbest lifleri akciğer ve karın zarında birikerek kansere neden oluyor" dedi. Mahalle sakinlerinden Avukat Naciye Gür (40), "Bu alandan alınan numunelerde asbest tespit edildi. Bunun İzmir halkına zarar vereceğini biliyoruz. Bu durumun ciddiye alınması gerekiyor. Halk sağlığının tehdit altında olduğu gerçeğinin sorumlu idarelerce ciddiye alınması ve bu önlem alınmasını istiyoruz" diye konuştu. Uzundere Köyü Harmanyeri Kentsel Koruma Derneği Başkanı Süleyman Gür (44) ise, "Geceleri bu bölgeleye hafriyat ve moloz dökümü yapılıyor. Atıkların bertarafını ve temizliğinin sağlanmasını istiyoruz" dedi. Vatandaşlardan Cemile Türkeli ise, "Soluduğumuz tamamen kanser" ifadelerini kullandı.