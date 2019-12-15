Sağlık turizminde Mest Group atağı

Yurt dışındaki hastaları Türkiye'ye getirerek tedavi ettiren Mest Group, sağlık turizminde yeni bir çığır açtı. Hastaların Türkiye başta olmak üzere ve dünya üzerindeki en iyi diğer hastanelerde tedavi olmalarına yardımcı olan Mest Group Assistance, İzmir Şubesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Kaya Termal İzmir Otel'de gerçekleşen törende konuşan Mest Group Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Fatih İnmez, "Kökleri Türkiye ve Kanada'da olan Mest Group olarak bizler, 4 kıtada bulunan temsilciliklerimiz, insanın en önemli değerlerinden biri olan sağlığa, insan sevgisini ve bilimsel düşünceyi temel alan yaklaşımımız, tek çatı altında topladığımız uluslararası standartlardaki sağlık hizmetlerimiz ve işini tutkuyla yapan uzman ekibimizle sağlık turizmi sektöründe en ön sıralarda yer alıyoruz. Sağlık sektöründeki 25 yıllık tecrübemizi, sağlık turizmi alanına aktararak, tutkuyla, özveriyle, aşkla çalışarak dünyada sağlık turizmi alanındaki çalışmalara öncülük eden multi-disipliner iş modelimizle fark yaratan ve geliştirdiğimiz 360 derece asistans hizmetimizle sağlık turizmine yön veren lider bir marka haline geldik" dedi.

KALITELI HIZMET

Başarılarının arkasındaki en önemli motivasyonun mutlu müşterilerilerinin olduğunu belirten İnmez, "Amerika, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarındaki çalışanlarımız, temsilciliklerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte verdiğimiz hizmetin tek amacı hastalarımızı evlerinde hissetmelerini sağlamaktır. Gece gündüz demeden, koşulsuz müşteri mutluluğu odaklı ilkemizle, tutkuyla, aşkla yurt dışında tedavi gören hastalarımızın kendilerini iyi hissetmeleri için çalışıyoruz. Sevgi, şefkat, mutluluk mottosuyla çıktığımız bu yolda başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz. Büyük bir aile olmanın mutluluğunu paylaştığımız bu güzel akşamda, bu başarıda emeği olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. Mest Group tanıtım filmi ve 9 ülkedeki Mest Group temsilcilerinin konukları selamlamlası ile başlayan etkinlik, sunumlar, sahne şovları ve konserlerle davetlilerin eşsiz bir akşam geçirmelerini sağladı.