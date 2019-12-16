İzmir’in beyefendisi Sancar Maruflu

BUGÜN NELER OLDU

Beyefendiliği, kültürü, kent aşığı ve güler yüzü ve bilgi birikimiyle tanıdığı Sancar Maruflu, sevdalısı olduğu İzmir için tüm mal varlığını harcadı. Kentte düzenlenen tüm organizasyonların onur konuğu olarak davet edilen Maruflu, bir türlü düzelmeyen rahatsızlığı nedeniyle 9 aydır hastanede tedavi görüyor. İzmir'e hizmet söz konusu olunca tüm engelleri aşan Maruflu, hasta yatağından kalkıp aksatmadan eylemlere, yardım toplantılarına ve vefa çalışmalarına katıldı. Türkiye'nin ilk halkla ilişkiler uzmanlarından Maruflu ile hastane odasını Egeli Sabah'a açtı. Maruflu ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.Buraya anemiden yattım. Benim gibi gürbüz çocuk yarışmasına girecek adam, anemiden yattı buraya. Şu anda da kan düzeyim düşük. Asıl problemim, iyileşmeyen yaralar. Mart ayının ortalarından itibaren yaklaşık 9 aydır hastanedeyim. 3 kez ameliyat oldum. Bir an önce eve dönmek istiyorum ama bakımım evde yapılamaz. Hastanede 38 kilo verdim.Resmi olarak Osman Kibar ile başladım ama Behçet Uz ile anne tarafından akrabalığımız var. Uz'un sağ koluydum. Atatürk'ün çağrısı babanızın hayatını değiştirmiş... Babam, Güzel Sanatlar Akademisi'nde yüksek mimarlık eğitimi yaparken, Atatürk çağrı yapıyor. "Herkes mimar, mühendis, doktor olmak istiyor. Orman fakültesinde, ziraat fakültesinde kimse yok. Gönüllü olarak bu fakültelerden gelmek isteyenler gelsinler" diyor. Babam Atatürk'ü çok sevdiği için mimarlıkta 3. sınıftayken hiç tereddütsüz orman fakültesine geçiyor. Okul bitince Atatürk, babamın da içinde bulunduğu grubu Berlin'e bataklık kurutma ve erozyonla mücadele eğitimine gönderiyor. Babam dönüşte ilk iş olarak yarısı bataklık olan Atatürk Orman Çiftliği'ni kurutuyor. Ardından Diyarbakır Dicle , Trabzon, Denizli Çamlık bataklıklarını kurutuyor. İzmir'e gelen babam ve beraberinde çalıştığı ekip, kentte 2 milyon metrekarelik alanı ve Kültürpark'ın bir bölümünu kurutuyor.Alyanak'ın değerini her geçen gün biraz daha anladım. Çok büyük adamdı. Alyanak'ın kurduğu kadro Cahit Günay'ın döneminde de Burhan Özfatura'nın döneminde de kaldı. Priştina da çok iyi kadro kurdu. En iyilerle çalıştı. Aziz Bey en uzun süre belediye başkanlığı yapmasına rağmen en az hatırlanacak belediye başkanıdır. Bir eser bırakmadı.Çok özlüyorum. En çok da Kültürpark için üzülüyorum. Muhteşem Ramazan günleri yaşadık. Kemeraltı Caddesi'nin Konak'tan başlayıp Basmane'ye kadar hareketli olduğu günleri hatırlıyorum.Rezillik. Olmaz öyle şey. Üretici pazarı açmak çok güzel birşey, ama bunun yeri Kültürpark değil.Evet. Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Turgut Özal, Murat Karayalçın, Mesut Yılmaz, Adnan Kahveci, Tansu Çiller, Necmettin Erbakan, Erdal İnönü ile çalıştım.Hayatımın en güzel günleri Erdal İnönü ile geçti. Bülent Ecevit'i otobüse ilk defa ben çıkarttım. Partiye hediye edilen otobüsü Bursa'da lüks bir ofis haline getirdim. İçinde tuvalet bile vardı. Ondan gördü, Demirel yaptırdı. Ardından Erbakan yaptırdı.İstanbul'da güzel sanatların heykelbölümünde okuyordum. İzmir'inünlü gazetecisi İsmail Sivri aracılığıile Abdi İpekçi'ye gittim. Okulsaatleri dışında gazetede çalışmayabaşladım. Abdi Bey bir gün bendenİstanbul Gazeteciler Cemiyeti'ninyıldönüm balosunu hazırlamamıistedi. Muhteşem bir gece oldu.Abdi Bey çok memnun oldu. Geceninsonunda Abdi Bey, "Sen halklailişkiler uzmanı ol" diyerek rektör vedekanla konuşup gazetecilik ve halklailişkiler bölümü için yatay geçişyapmamı sağladı. O sırada AkdenizOlimpiyatları hazırlanıyordu. BurhanFelek Türkiye Milli OlimpiyatKomitesi Başkanı, Suat Erler genelsekreterdi. Onların çağrısı ile oradagörev aldım. Bütün rehberlerin organizasyonunuüstlendim.Türkiye'nin ilk halkla ilişkilerşirketi A ve B'yi, Betül Mardin ileAlaattin Asna kurdu. Bundan 9 senesonra, 12 Eylül'ün ardından İzmir'deHisdaş'ı kurduk. İlk Güneydoğuyagiden benim. 2 binin üzerinde devletorganizasyonu yaptım. 500'ün üzerindefirma ile çalıştım. Tünel, santralaçılışları yaptım.