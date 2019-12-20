Sıla, namağlup şampiyon

BUGÜN NELER OLDU

Yıldızlar Satranç Turnuvası Gediz Satranç Salonunda yapıldı. Turnuvada Yunusemre Belediyesporlu Sıla Yaman 15 Yaş kategorisinde birinci oldu. 4'te 4 yaparak oynadığı maçları kazanan, Yunusemre Belediyespor Satranç Takımı sporcusu Sıla Yaman, mart ayında başlayacak yöresel ligler için de formda olduğunu gösterdi. Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan da başarılı sporcuyu tebrik etti, "Geçen yıl son maçta kaçırdığımız 2. Lig vizesini bu yıl alacağımıza inanıyorum. Takımımıza her türlü desteği yine vereceğiz" şeklinde konuştu.