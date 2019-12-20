Yeni bisikletler görücüye çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Bisan, 2020 için tasarlanan yeni model bisikletlerinin lansmanını Rixos Premium Belek'te gerçekleştirdi. 22-24 Kasım tarihleri arasında Rixos Premium Belek'te bayileriyle bir araya gelen Bisan, yetkilileri 2020 için tasarlanan yeni model bisikletlerin lansmanı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Bisan Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ali Orçun Bal, "Bisan ailesinin en önemli parçalarından biri olan iş ortaklarımız ile bir araya gelerekailemizin gücünü hissederek keyifli bir toplantı geçirdik. Bizleri bu özel günümüzde yalnız bırakmayıp, katılımları ile renk kattıkları için tüm iş ortaklarımıza teşekkür ederiz. Biz birlikte güçlü ve büyük bir aileyiz" dedi.2020 için yeni 41 model tasarımını lanse eden Bisan, özellikle preator isimli yarış bisikleti ile büyük beğeni topladı. Yaklaşık 450bayinin katıldığı toplantıda ayrıca 2019 yatırımları ve gerçekleştirilen hedefler gündeme gelirken 2020 için de yeni yol haritası hazırlandı. 2020'de hedef ve yatırımlar konusunda hedef büyüttüklerini ifade eden Bisan Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ali Orçun Bal, "En önemli paydaşlarımız olan bayilerimizle hedeflerimizin üzerinde bir başarıyla yılı kapatırken, 2020 için daha büyük hedefler koyduk. İnanıyoruz ki her yıl yükselen başarı grafiğimiz, 2020'de de yükselişini sürdürecek. Bugünkü toplantımızda bayilerimiz yeni modellerimizi çok beğendi. Bisiklet severlerin de yeni ürünlerimizi çok seveceğine inanıyoruz" diye konuştu. Daima gelişmekten ve geliştirmekten yana bir kurum kültürüne sahip olan Bisan, spora ve sporcuya destek olmak için Bisan Yarış Takımını kurdu. Yarış takımının bayilerle buluştuğu toplantıda kısa zamanda 3 yarışa katılan ve 4 kürsü ile dönen takım bayiler tarafından alkışlarla karşılandı.Bayi toplantısının en duygulu anları bayilerin el ele vererek çocuklar için Bisan çocuk bisikletlerinin montajını yaptıkları anlarda yaşandı. Antalya Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'ndeki çocuklara hediye edilecek bisikletleri özenle monte edip, süsleyen ve çocuklara mektuplar yazan bayiler Bisan yönetimine bu anlamlı sosyal sorumluluk için teşekkür etti. Bal, "Yatırımlarına ve gücüne güç katmaya devam Bisan, çok değerli iş ortaklarının arasına bir dünya markasını daha ekledi. Kasım ayı itibari ile Michelin'in Türkiye Bisiklet Lasitiği Distribütörlüğünü aldı" diyekonuştu. Ayrıca önem verdiklerikonular arasında Ar-Ge çalışmalarının olduğunu söyleyen Bal, Bisan fabrikasında kendi alimünyum kadrolarını üreterek MTB VE TREKKING model alüminyum kadro bisikletlerini de ilk defa bayi toplantısında sergilediklerini ifade etti. 2021'de ise Ar- Ge'si tamamlanan tamamen yerli üretim olacak olan alüminyum kadroların Bisan fabrikasında üretilerek satışa sunulacağının müjdesini verdi.