Köy okuluna şehidin anısına kütüphane

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BAŞTA İzmir olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki köy okullarında okuyan öğrencilere yardım toplayarak, malzemeleri elden teslim eden 'Dünyayı güzellik kurtaracak' ekibi, kütüphane kuracak. 15 kişilik gönüllü ekibi, topladıkları yardımlarla, ekip arkadaşları Süreyya Şendil'in, 2002 yılında Ardahan'da şehit olan abisi Murat Tuğrul Acar anısına, memleketi Denizli'nin Kale ilçesinde 45 öğrencisi bulunan Çamlarca İlkokulu'ndaki boş bir sınıfı kütüphaneye dönüştürecek. Sosyal medya üzerinden hayırseverlere ulaşan ve gelen yardımlarla masa, kitaplık ve sandalye yaptıran gençler, 16 Şubat'ta kütüphanenin açılışını yapmayı hedefliyor. Okul kitapları dışında başka kitap görmeyen ilkokul öğrencilerine farklı bir kapı açmayı planlayarak, 700 kitap toplayan gönüllüler, hayırseverlerin desteğini bekliyor.Aynı zamanda, ilkokul seviyesi okuma ve ders kitapları toplamaya devam ettiklerini de söyleyen ekibin kurucusu Şule Güloğulları, "Şehidimizin ismi bu kütüphane sonsuza dek yaşayacak. Özellikle şehit kütüphanesi kurduğumuzu duyan insanlar duyarlı davranıyor. Açılışta, yine ekip olarak gideceğiz" diye konuştu.