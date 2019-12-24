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Uğur, ’yi temsil etti

Giriş Tarihi: 24.12.2019
Uğur, Türkiye’yi temsil etti
BREZILYA'NIN başkenti Brasilia'da gerçekleşen Gençlik Tarım Zirvesinde gıda güvenliğini savunan gençler bir araya geldi. Bu yıl, 140 ülkeden 2 bin 800 kişinin başvuru yaptığı etkinlikte yapılan değerlendirme sonucu seçilen Türkiye'yi temsil etmesi için Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Uğur Gönül seçildi. Gönül, zirveyle ilgili, "3 gün boyunca süren zirvede her gün için ayrı bir tema belirlendi ve bu temalara göre konuşmacılar davet edildi. Zirvenin ilk gününde 1970'lere kadar tarım ürünleri ithal eden ülke konumunda olan Brezilya'nın bugün dünyanın en önemli tarım ürünleri üreticisi olduğu anlatıldı. Bu kadar kısa sürede böylesine bir değişimin yaşanmasının temelinde inovasyon bulunduğu kaydedildi" dedi.
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Uğur, Türkiye’yi temsil etti
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