Gurbetçi kadını dolandırdılar

Yıllarca Yunanistan'da yaşayan 67 yaşındaki Naciye Özeren, eşiyle birlikte 20 yıl önce jet ski, sürat teknesi, balıkçı teknesi ve iki deniz aracı motoru aldı. Ancak araçları kullanamadan eşiyle Yunanistan'a göç etti. 8 yıl Yunanistan Atina'da yaşayan Özeren, eşi vefat edince kızıyla birlikte geçen sene İzmir'e yerleşti ve Bodrum Milas'taki arsasında bulunan jet skisini satmak için internetten ilan verdi. İddiaya göre jet skiyi almak isteyen A.B. isimli şahıs, arsadaki sürat teknesi, deniz aracı motorları ve balıkçı teknesini de görünce tüm araçları showroomda sergilemek üzere Özeren'den tutanak karşılığında teslim aldı. Bir süre telefon üzerinden Özeren'i oyalayan şahıs, daha sonra telefon numarasını değiştirdi. İşin peşini bırakmayan Özeren, uzun uğraşlar sonucunda şahsa ulaştı ancak "Balıkçı teknesi dışındaki tüm araçları çaldırdım" cevabını aldı. Çaresiz bir şekilde balıkçı teknesiyle İzmir'e dönen Özeren, zanlı hakkında hukuki işlem başlattı.

'YAKALANSIN'

Özeren, "Türkiye'de birçok şeyin internetten satıldığını söylemişlerdi. Ben de bunun üzerine jet skimi satmak için internetten ilan verdim. Biri bana ulaştı. Onu Milas'taki arsama götürdüm. Orada diğer teknelerimi de gördü ve hem araçlara bakım yapmak hem de Kuşadası'nda showroomda sergilemek üzere araçları rica etti. Tutanak tutarak deniz araçlarımı teslim ettim. Araçlarımı aldıktan bir süre sonra kendisine ulaşamamaya başladım. Bir şekilde ulaştığımda ise Bodrum'da iki motor, bir sürat teknesi ve bir jet skiyi çaldırdığını söyledi. Sadece balıkçı teknesini teslim etti" diye konuştu. Olayın ardından durumu polise bildirdiğini belirten Özeren, "Çevre esnaflardan duyduğuma göre bu şahsın göçmen kaçakçılığı ile bağlantısı varmış. Birçok kişi dolandırılmış olabilir. Şahsın bir an önce yakalanmasını istiyorum" dedi.