Yaş meyve sebzede ihracat rekoru kırıldı

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, aylık bazda 2018 yılının kasım ayında yaptığı 105 milyon dolarlık ihracat rekorunu tazeledi. Birlik 2019'un kasım ayında 107 milyon dolarlık ihraçak yaparak 53 yıllık tarihinde aylık bazda ihracat rekoru kırdı. Kasım ayında yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatındaki rekora en büyük katkıyı 19 milyon dolarlık tutarla kestane sağlarken, ikinci sırayı 8 milyon dolarla kuru domates aldı. Üçüncü sıra ise 7.6 milyon dolarlık tutarla kornişonun oldu. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, 2019 yılının ocak-kasım döneminde 134 ülkeye Ege Bölgesi'nin lezzetlerini ulaştırarak, Türkiye'ye 800 milyon dolar döviz kazandırmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti. 2020 yılında Türk ekonomisindeki durgunluğun aşıldığı bir yıl olacağı öngörüsünde bulunan Uçak, "Türk ekonomisinin yüzde 5 büyüme, enflasyonu düşürme, işsizliği azaltma hedefleri var. Biz de bu hedeflere Türkiye'nin ulaşması için hem taze meyve sebze, hem de meyve sebze mamulleri alt sektörlerimizde Ticaret Bakanlığımızın desteği ile 2 ayrı URGE Projesi ile hedef pazarlarda ihracatımızı arttırmak ve ülkemize 1 milyar dolar döviz kazandırmak için 366 gün, 24 saat çalışacağız" diye konuştu.Ege Bölgesi'nden 2019 yılının 11 aylık döneminde 134 ülkeye taze meyve sebze ve mamulleri ihraç edilirken, Almanya 140 milyon dolarlık tutarla zirvede yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri 100 milyon dolarlık Ege lezzetleri tercihi ile zirve ortağı olurken, bu ülkeleri ise; 94 milyon dolarlık ihracatla Rusya izledi.

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