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Saygılı: GABORAS ile ticaret kolaylaşacak

Şubesi, “GABORAS ve SENYAP ” konulu toplantı düzenledi

Giriş Tarihi: 10.1.2020
Saygılı: GABORAS ile ticaret kolaylaşacak
MÜSTAKIL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi İnşaat, Çevre ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulu, "GABORAS Gayrimenkul Borsası ve SENYAP Yatırım Ortaklığı" konulu Ocak ayı toplantısı Irmaklar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Irmak'ın ev sahipliğinde düzenlendi. Toplantıda, MÜSİAD'ın öncülüğünde kurulan SENYAP Yatırım Ortaklığı ve GABORAS Gayrimenkul Borsası ile Türkiye'deki gayrimenkullerin alım-satım ve kiralama gibi işlemlerinin elektronik ortamdan yapılabilmesi hedefiyle nasıl hayata geçirdiği anlatıldı. Kemalpaşa'da Vatan Restaurant Kır Kahvaltı Salonu'nda gerçekleşen programda konuşan MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı; "İzmir iş dünyasının temsilcileri olarak, İzmir ve Türkiye ekonomisine katma değer sağlamak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. GABAROS projesi ile tapuya gitmeden online dünyanın neresinde olursanız olun gayrimenkul alım satımı yapabileceksiniz. ŞENYAP finans projesi ile de Firmaların ihtiyaç duyduğu finansman İçin yeni bir finans modeli ortaya çıkıyor" dedi.
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Saygılı: GABORAS ile ticaret kolaylaşacak
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