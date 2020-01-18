Hastanede seyyar kıtaplık uygulaması

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MANISA Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde; yatan ve ayakta tedavi gören hasta, hasta yakınları için seyyar kitaplık uygulaması hayata geçirildi. Hastanesi bünyesinde görev yapan Sosyal Hizmet Uzmanı Refika Özdemir ve Ayşegül Gürer'in girişimleri ve hastane yönetiminin izniyle hayata geçirilen uygulama sayesinde başta hasta ve hasta yakınları olmak üzere hastane personelinin de faydalanması ve okuma alışkanlığının artmasının amaçlandığını ifade edildi. Kitap bağışı kampanyası sayesinde hastane bünyesinde idarenin verdiği destekle hastanenin farklı bölümlerinde bir adet seyyar beş adet de sabit kitaplık oluşturulduğu öğrenildi. Manisalılara çağrıda bulunarak oluşturulan kitaplılara kitap bağışında bulunmalarını talep eden hastane yetkilileri, üniversitenin resmi yayın organı olan Web Sitesi üzerinden Manisalıları hastanenin Tıbbi Sosyal Hizmet Birimine kitap bağışlamaya davet etti.