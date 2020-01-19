Mecliste çöp çatlağı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Menderes'te yapmayı planladığı katı atık bertaraf tesisi, CHP'de çatlağa neden oldu. Aziz Kocaoğlu döneminde yapılmak istenen fakat o dönem başkan olan AK Partili Belediye Başkanı Bülent Soylu'nun şiddetle karşı çıkması üzerine vazgeçilmek zorunda kalınan katı atık bertaraf tesisi, 4 yıl aradan sonra tekrar meclis gündemine taşındı. Geçtiğimiz hafta Menderes'te kurulması planlanan tesis için ilçede meclis üyelerini ve partilileri ikna turuna çıkan Tunç Soyer'in bu girişimi de sonuçsuz kaldı. Çakaltepe mahallesi Gölova mevkiinde yapılmak istenen çöp tesisinin kurulmasına ilişkin önergenin tartışılacağı meclis toplantısını protesto eden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve CHP'li meclis üyeleri oturuma katılmadı. AK Parti ve MHP Grubunun karşı çıktığı önerge CHP'li meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi. Mecliste söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, tesisin kurulabilmesi için önce ilçe halkının ikna edilmesi gerektiğini söyledi. Tesisin yap işlet devret modeli ile yapılacağını hatırlatan Hızal; "Finansman açısından doğru bir yöntem... CHP'nin uzun yıllardır eleştirdiği yap-işlet-devret modeliyle yapılacak. Teknik olarak bu çalışma doğru, geç kalmıştı ama yer konusunda bazı tereddütlerimiz var. Menderes halkının Harmandalı'ndaki istenmeyen görüntüleri hafızalarında... 2013 yılından bu yana mücadele veren Menderes'teki hemşerilerimizin haklı duruşlarını savunmak durumundayız. Kafalarda soru işareti var. Bize bunlar anlatıldı. Bizim ve sizin ikna olmamız bir şeyi değiştirmiyor. Mendereslilerin ikna olması anlamında bir şeyler yapılması gerekiyor" dedi.AK Partili Erhan Çalışkan da "Biz bu tesise karşı değiliz. Ayrıca tesisin AK Parti'nin yıllardır savunduğu yap işlet devret usulü ile yapılmasına da karşı değiliz. Sadece, Menderes halkını bilgilendirmeden ve onların rızasını almadan bu kadar acele ile bu kararı almanıza karşıyız. Aynı tesisi Bergama'da da yapıyorsunuz. Geçen yıl oy birliği ile geçirdik bu kararı... Çünkü Bergama halkı buna hazırdı ve itiraz etmedi. Bergama Belediyesi, AK Partili. Bizi Ankara'da Meclis'te çoğunluğumuzu kullanarak istediğimiz kararları halka karşı almakla suçlarken, burada halka rağmen çoğunluğunuza dayanarak karar alıyorsunuz. Söylediğinizle yaptığınızın uyuşmamasındaki samimiyetsizliği takdirlerinize bırakıyorum. Ayrıca Menderes Belediye Başkanı burada mı? 'yok'... Menderes ilçesinin CHP'li meclis üyeleri burada mı? yok... Keşke burada olsalardı da konu hakkında ne düşündüklerini öğrenseydik. Onların burada olmamalarının iki anlamı olabilir. İlki hayatın olağan akışına aykırı olarak hepsinin aynı anda işi çıkmış olabilir. İkincisi ise bu oylamaya katılıp oy kullanırlarsa, bunu Menderes halkına izah edemeyecekleri içindir. Siz daha belediye başkanınızı ve CHP'li Menderes meclis üyelerini ikna edememişken Menderes halkını nasıl ikna edeceksiniz" dedi.yaşanan çöp tartışması, kent gündemine de sıçradı. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Tunç Soyer ve Mustafa Kayalar'a çok sert tepki gösterdi. Kaya, "Çeyrek asırdır İzmir'in çöp sorununu çözemeyen zihniyet, İzmirliler'in aklıyla alay etmeye devam ediyor. 'Halen Seferihisar Belediye Başkanı olsaydım ben de ilçeme çöp istemezdim' diyen Sn. Tunç Soyer, Menderes'i çöplük yapmak için kolları sıvadı. İşte CHP'nin çark siyaseti. Bir önceki dönemde, beş yıl boyunca sırf belediyesi AK Partili diye Menderes'i cezalandıran zihniyetin kini anlaşılan bitmemiş" dedi. Menderes Belediye Başkanı'ı Kayalar'ı da sert sözlerle eleştiren AK Partili Kaya, şunları söyledi: "Soyer böyle yaparken, Menderes'in CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ne yapıyor peki? İlçesine çöplük getirme önergesinin verildiği Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'na katılmıyor. Kamuoyunda ağzını açıp tek laf etmiyor. Menderes çöplük olamaz diyemiyor. Daha geçenlerde basına çıkıp boy boy açıklamalar yapan, 'Hastane inşaatı sorununu çözdüm, onu ben yaptım, şunu da ben hallettim, ben varım, ben ben ben...' diyen CHP'li Belediye Başkanı'na tavsiyem, Zübük siyaset anlayışını hemen terk edip asli görevlerini yapmasıdır.