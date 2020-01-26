Müsiad İzmir’den ‘irfan sohbetı’ toplantısı

BUGÜN NELER OLDU

Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİ- AD) İzmir Şubesi öncülüğünde, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse'nin sunumu ile Kestane Pazarı Öğrenci Yetiştirme Derneğinin ev sahipliğinde 'İrfan Sohbeti' toplantısı düzenlendi. MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, 'İrfan Sohbeti' programını yaklaşık üç yıldır düzenlediklerini dile getirerek, toplantıya katılan ve emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu. Saygılı, "Bu akşam bizlere güzel misafirperverliği ve ev sahipliğinden dolayı Denetleme Kurulu Başkanımız Cüneyd Dayhan'ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği'ne teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de her ay bize manevi anlamda güzel bilgiler aktaran ve manevi şarj olmamıza vesile olan Rektörümüz Prof. Dr. Saffet Köse Hocamıza olacak. Kendilerinden Allah razı olsun" dedi.