Her şey İzmir için

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli; ilkini CHP ve İYİ Parti İl Başkanları ile gerçekleştirdiği, MHP İl Başkanı'nın rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı 'İzmir Buluşmaları'na, bir kısım Sivil Toplum Kuruluşları'nın temsilcileri ile devam etti. Sürekli'nin ev sahipliği yaptığı, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın da bulunduğu toplantıya; Ege Sanayi ve İş İnsanları Derneği Başkanı Fadıl Sivri, Müstakil Sanayi ve İş Adamları Derneği İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı Başkanı Mehmet Ali Susam, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir Sanayici ve İşadamaları Derneği (İZSİAD) Başkanı Hasan Küçükkurt, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Anadolu Aslanları İşadamaları Derneği (ASKON) İzmir Şube Başkanı Şerafettin Gücü katıldı. İzmir'de hiçbir kesimi ayırt etmeksizin, İzmir'i, İzmir yapanların tespit ve görüşlerini her zaman önemsediklerini vurgulayan Sürekli; "İzmir'in meslek kuruluşları ve sivil toplum gücü ile yıllardır birlikteyiz. 18 yıldır merkezi idare ile aralarındaki duvarları kaldırarak sorunlarını doğrudan çözüme kavuşturacakları yollar açıyoruz. Bugün de bir masanın etrafında buluştuk. Bu masa, bir 'ortak akıl masası'dır. İzmir'in ekonomik ve sosyal gelişimi için ne yapmalıyız ve nasıl yapmalıyız'ı konuştuk. Tüm tarafların aynı yere yumruk vurması; her zaman kalıcı çözümler getirir, ihtiyaca yönelik adımlar ve projeler üretirsiniz. İzmir'in başkanlarını, kentimize ve temsil ettikleri kesimlere ilişkin görüşlerini dinledik. Bu buluşmadan çıkan sonuçların takibi ve ara buluşmalarla ilgili mutabakata vardık. İzmir için takipteyiz" diye konuştu.Bu toplantıyı çok önemsediğini belirten EGEV Başkanı Mehmet Ali Susam, "Hizmet ettiğiniz zaman, insanlar sonuçta size oy verir. Epey şeyler yapılmıştır İzmir'e ama İzmir'in ihtiyaçları var, daha iyi şeyler yapmak için de sizin bu girişimlerinizin önemli bir katkısı var" diye konuştu. MÜSİAD Başkanı Bilal Saygılı da, bu gibi toplantıların kentin kalkınması için verimli olacağını, bu gibi toplantıların devamlı yapılması gerektiğini belirtti. DTO İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk de, "Sizler, bizim için köprüsünüz. İzmir'in ihtiyaçları ile ilgili örneğin; İzmir Limanı olsun, Çandarlı Limanı olsun, bunların sorunlarını çözmek için sizlerin aracılığıyla çözebiliriz" dedi. EİSOB Başkanı Zekeriya Mutlu da bu toplantının çok önemli olduğunu ifade ederek şunları söyledi; "Bu toplantıyı bir çıkış noktası olarak görüyorum. Esnaf odaları olarak, İzmir'e katkı yapmak için bize ne görev düşüyorsa hazırız. Tabi esnaf olarak da bizim bazı sıkıntılarımız var. Onları da sizlerle paylaşıp, kısa sürede çözüme kavuşmasını isteriz" dedi.

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