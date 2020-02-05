Sokakta pompalı tüfekli kavga

BUGÜN NELER OLDU

Konak ilçesine bağlı Zeytinlik Mahallesi 1133 Sokak'ta iki grup arasında çıkan tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga eden iki gruptan da bazı kişiler pompalı tüfekle havaya ateş etti. Çevre sakinleri tarafından taraflar yatıştırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, zanlılara müdahale etti. Sokak ortasında güpegündüz pompalı tüfekle havaya ateş eden şahıslar mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde bazı kişilerin ellerindeki pompalı tüfekle havaya ateş ettikleri anlar ve çevre sakinlerinin araya girdiği görüldü.