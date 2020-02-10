Hastanenin çatısındaki yangın korkuttu

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İzmir'ınKonak ilçesindeki 7 katlı bir özel hastanenin çatısından dün öğle saatlerinde siyah dumanlar yükselmeye başladı. Çevredekiler ve hastane yetkilileri, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, bir yandan da hastane tahliye edildi. Hastalardan kimileri sedyelerle, kollarında serum şişeleri ile ambulanslara taşınırken, kimileri ise kucaklarında çocukları ile dışarı çıktı. Hastalar, ambulanslarla başka hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, içerden ve kule vinç yardımıyla binanın dışından su ve köpük sıkarak alevlere müdahale etti. İtfaiyenin yoğun çabası sonucu yangın, yaklaşık 1.5 saatte kontrol altına alındı. Hastanenin başhekimi Dr. Nuri Nasır, "Hastanenin teknik bölümünün bulunduğu çatıda çıkan yangına hızlı bir şekilde müdahale ettik. Tedbiren hastalarımızı yakında olan diğer hastanemize nakil ettik. Hastane afet planımız ve hazırlığımız vardı. Hiçbir hasta zarar görmeden tedavilerine diğer hastanemizde devam ediyor. Yangın hiçbir kata sıçramadı. Hiçbir hastamızda can kaybımız yok" dedi.