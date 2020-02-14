Kerem Kamal, Akhisar’ın gurur oldu

BUGÜN NELER OLDU

MANISA Akhisarlı 20 yaşındaki güreşçi Kerem Kamal, Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyaların ardından büyüklerde 2. kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etti. Geçen yıl nisan ayında Romanya'da düzenlenen 2019 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda büyüklerde ilk kez mindere çıkarak 60 kilogram grekoromen stilde bronz madalyayı boynuna takan Kerem, bu kez finalde mücadele ederek gümüş madalyanın sahibi oldu. İtalya'nın başkenti Roma'da devam eden şampiyonada finale kadar gelen genç sporcu, finalde kendinden 6 yaş büyük Ermeni sporcu Gevorg Gharibyan'a normal süresi 5-5 biten maçta puan dezavantajıyla kıl payı yenildi. 5 çocuklu ailenin en büyük çocuğu olarak imkansızlıklar içinde büyüyen, güreşte okul seçmelerinde tesadüfen keşfedilen Kerem, başarılarıyla kolu felçli annesi ve zihinsel engelli küçük kız kardeşinin de umudu olmuştu.