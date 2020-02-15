Denizlispor hata istemiyor

BUGÜN NELER OLDU

Lig'de galibiyet hasretini 6 maça çıkartıp bu süreçte 10 puan kaybedip taraftarlarını endişelendiren Denizlispor, bugün son sıradaki Kayserispor önünde oldukça zorlu bir maça çıkacak.Denizli Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Özgür Yankaya düdük çalacak. Bilet fiyatları 50, 30, 20 ve 10 lira. Denizlispor'da sakatlıkları süren Lopes ve Onazi yine görev yapamayacak. İlk hafta Galatasaray'ı Atatürk Stadı'nda 2-0'lık skorla geçen Denizlispor, 12'nci haftada da Çaykur Rizespor'u aynı sonuçla mağlup etti. Sahasında 10 karşılaşma oynayan Denizlispor 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 8 puan toplayabildi. Özellikle beraberlikle ayrıldıkları son 2 haftada iyi bir futbol ortaya koyduklarını söyleyen Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "" dedi.