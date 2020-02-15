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Denizlispor hata istemiyor

Süper Lig’de altı maçtır kazanamayan Horoz, bugün önünde zincir kırmaya çalışacak

Giriş Tarihi: 15.2.2020 ABONE OL
Denizlispor hata istemiyor
SÜPER Lig'de galibiyet hasretini 6 maça çıkartıp bu süreçte 10 puan kaybedip taraftarlarını endişelendiren Denizlispor, bugün son sıradaki Kayserispor önünde oldukça zorlu bir maça çıkacak. Bu maçtan alınacak sonuç son haftalarda büyük tepkilere hedef olan teknik direktör Mehmet Özdilek'in de kaderini belirleyecek. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Özgür Yankaya düdük çalacak. Bilet fiyatları 50, 30, 20 ve 10 lira. Denizlispor'da sakatlıkları süren Lopes ve Onazi yine görev yapamayacak. İlk hafta Galatasaray'ı Atatürk Stadı'nda 2-0'lık skorla geçen Denizlispor, 12'nci haftada da Çaykur Rizespor'u aynı sonuçla mağlup etti. Sahasında 10 karşılaşma oynayan Denizlispor 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 8 puan toplayabildi. Özellikle beraberlikle ayrıldıkları son 2 haftada iyi bir futbol ortaya koyduklarını söyleyen Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "Artık bu futbolu skora da yansıtmamız gerekiyor. Evimizde mutlaka kazanmak istiyoruz" dedi.
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Denizlispor hata istemiyor
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