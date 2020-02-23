Foça’da, İtalyan rüzgarı esiyor

İZMIR'IN Foça ilçesinde 2018 yılında hizmet vermeye başlayan İtalyan restoranı Rosole, sakinliği, samimiyeti ve tabiki lezzetleriyle adeta yolculuğa çıkarıyor. İtalyan Carmine Morgese, eşi Evrim Güyer Morgese ile Zeynep Güyer Morgese'nin işletmeciliğini yaptığı Rosole, İtalyan mutfağını en küçük ayrıntısına kadar yaşatıyor. Eski Foça'da Bedesten Pasajı'niın içerisindeki restoranda tüm yiyecekler reçetesine sadık kalınarak yapılıyor. Özellikle pizza ve makarnalarıyla dikkat çeken restoranda yemekler, 25 yıldır mutfakta olan Verona ve Modena'da 'Michelin Yıldızlı' restoranlarda çalışan İtalyan Şef Carmine Morgese'nin elinden çıkıyor. Tatlıları ise Evrim Şef yapıyor."Yapıyorsak en iyisini yapalım" sloganıyla restoranı açtıklarını belirten Şef Carmine Morgese, "Yemeği yaparken hissetmeniz lazım. Menümüzdeki tüm yemekleri aslına sadık kalarak yapıyoruz. Birçok malzememiz İtalya'dan geliyor. Bir yemeğin malzemesi elimizde yoksa alternatif malzemeyle de olsa yapmıyoruz. Çünkü o lezzeti yakalayabilmesi için reçetesine göre yapmamız gerekiyor" dedi. İşletmecilerden Zeynep Güyer ise, "İşimizi çok seviyoruz. Burada samimi bir İtalyan restoranı yapmaya çalıştık. İtalya'da yediği yemeğin tadına tekrar varmak isteyen veya yeni lezzetler keşfetmek isteyen herkesi restoranımıza bekliyoruz" dedi.

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