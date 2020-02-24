Lebip Timor: Oyun kılıtlı kaldı!

MAÇTAN hemen önce konuştuğum Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolüngüç,demişti. Nitekim maça temkinli başlayan ekip Karşıyaka'ydı. Esenler Erokspor orta alanda iyi top çeviriyor ancak rakip kaleye gitmekte zorlanıyordu. İlk yarım saat geçilirken her iki kalede de tek pozisyonları yoktu takımların.Sağlı sollu ortalarla bunaltıcı bir baskı başlamıştı. Görkem'in defanstan dönen vuruşu ile uyanan dev uyanmıştı sanki. Ardından Hakan'ın kafa vuruşunu Erol çizgiden çıkarırken tribünler de yıkılıyordu.Golsüz biten ilk yarıdan sonra bu kez oyunu önde oynayan takım Erokspor, bulduğu pozisyonlarla zorluk çıkarıyordu. Son 5 dakikaya golsüz girilirken yan hakemin avantaj kuralını hiçe sayan akıl almaz bayrağı ile KSK'nin bir golü güme gidiyordu.Oyunun geneline baktığımızda birbirlerine üstünlük kurmakta zorlanan iki takımın da oyunu açacak çilingirleri olmayınca maç da başladığı skorla bitiyordu.

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