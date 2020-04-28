‘Dünyayı güzellık kurtaracak’ta buluştular

İZMIR'DE bir grup gencin 'Dünyayı Güzellik Kurtaracak' adıyla kurduğu ekip, ihtiyaçları olan köy okullarını belirleyip, sosyal medya üzerinden yardım yapmak isteyenlerle buluşturuyor. Bugüne kadar birçok köy okulundaki çocuğu sevindiren ekip, bu defa koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalmak durumunda olan ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor. İzmir'deki ihtiyaç sahibi kişilerin taleplerini alıp, sosyal medyadan paylaşan ekip, bağış yapılan erzak kolilerini dezavantajlı mahallelerdeki kişilere ulaştırıyor. Her hafta 15-20 kişiye yardım götüren ekip, bu hafta Buca ilçesi Gümüşpala Mahallesi'ndeki 12 ailenin temel gıda ihtiyaçlarını karşıladı. İçerisinde yağ, un, tuz, makarna, pirinç gibi temel gıda malzemeleri bulunan kolileri ihtiyaç sahipleri ile buluşturan gönüllüler, çocuklara da oyuncak hediye etti. 'Dünyayı Güzellik Kurtaracak' ekibinin kurucusu Şule Güloğulları, "İhtiyaç sahibi ailelerin salgın nedeniyle arttığını gözlemledik. Hiçbir şekilde para kabul etmiyoruz. Yardım etmek isteyen kişiler erzak alıyor ve bize ulaştırıyor. Biz de etrafımızdakilere kendimiz götürerek, Türkiye'nin farklı illerindekilere ise internet üzerinden siparişle gönderiyoruz" dedi.