‘Nefes Kredisi’ can suyu oldu

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin, COVİD-19 salgınının ekonomideki etkilerine karşı Kredi Garanti Fonu desteği ile başlattığı "TOBB Nefes Kredisi"nin deniz taşımacılığı ve deniz turizminde faaliyet gösteren Deniz Ticaret Odası üyesi küçük işletmelere nefes olacağını söyledi. Hükümetin açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında işletmelere parasal kaynak, vergi erteleme ve istihdamın korunmasına yönelik destekler verildiğini hatırlatan Öztürk, yüzde 7.50 gibi çok uygun faizli, 2020 yılında ana para ve faiz ödemesiz TOBB Nefes Kredisi ile 6 milyar liranın üzerinde tutarda bir kredinin işletmelere aktarılacağını söyledi. Öztürk, "Önümüzdeki günlerde daha fazla bankanın katılımı ile genişlemesi öngörülen Nefes Kredisi, TOBB'a bağlı tüm oda ve borsaların el birliği ile gerçekleşecek. 2018 cirosu 3 milyon lirayı geçmeyen tüm üyelerimiz kredi kullanabilecek. Krediden faydalanmak isteyen üyeler, odalara gelmeden e-belge olarak da belgelerini alabilecek. Salgın nedeniyle işleri azalan denizciliğin 48 alt sektöründeki üyelerimiz bu destek ile hem can suyuna kavuşacaklar hem de moral kazanacaklar. En zor zamanlarda bizlerin yanında olan TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na yürekten teşekkür ediyoruz" dedi.Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan da, işletmelerin yıllık cirolarına göre değişen 50 bin ve 100 bin TL'lik iki üst limitten oluşan Nefes Kredisi uygulamasını başlattıklarını açıkladı. Başkan Erdoğan, 'Nefes Kredisi' ile ilgili olarak yaptığı açıklamada 1 aydır hazırlığı devam eden kredi uygulamasını hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Erdoğan, "Yıllık cirosu 3 milyon TL ve altındaki KOBİ'lerimiz azami 50 bin TL'lik, yıllık cirosu 25 milyon TL ve altındaki KOBİ'lerimiz ise azami 100 bin TL'lik kredi için, DTO üyelik belgeleri ile birlikte, belirttiğimiz bankaya başvuruda bulunabilecekler. Yüzde 80'i Kredi Garanti Fonu (KGF)kefaleti kapsamındaki krediler, yıllık yüzde 7,5 faizle, 2021'de 12 eşit taksitle ödenecek. 2020'de anapara ve faiz ödemesi olmayacak. Üyelerimiz, DTO Üyelik Belgelerini, odamızın hizmet binasına kadar gelmeden internet sitesi üzerinden edinebilirler. Korona virüs salgınının etkisiyle zor durumda kalan üyelerimizin kaynak arayışlarına çare olacak nitelikteki uygulamamız, üyelerimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.