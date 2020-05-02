Tadilat yapılırken tavan üzerine çöktü

Bornova ilçesinde 2. Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto servisi tadilata girdi. İş yeri çalışanının bilgisayar başında çalıştığı esnada ise biranda tavan çöktü. Tavanın çökmesi sonucu odayı toz bulutu kaplarken, iş yeri çalışını da o toz bulutunun arasında ve çöken parçaların altında kaldı. Ne olduğunu anlamayan ve olayın şokuna giren çalışan, olaydan şans eseri kurtuldu. Korku dolu anların yaşandığı olayda ölen ya da yaralanan olmaması herkese rahat nefes aldırdı. Güvenlik kameraları ise olayı saniye saniye kaydetti.