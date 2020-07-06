‘Ateş Kartalı’ göz doldurdu

İzmir'in Urla ilçesine bağlı Demircili Mahallesi›ndeki ormanlık alanda, geçtiğimiz çarşamba günü öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Kentin oksijen deposu denilen ve gür ormanların olduğu bölgede çıkan yangının kısa sürede kontrol altına alınmasında ise amfibi tipi 'BE 200 ES' Rus yangın söndürme uçağı etkili oldu. Geçen 17 Haziran›da, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katılımıyla tanıtımı yapılan, 12 ton su taşıma kapasiteli ve 'Ateş Kartalı' lakaplı uçak, yangın bölgesindeki etkili müdahalesiyle takdir topladı.İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, "Rusya'dan kiralanan uçağı İzmir'de ilk defa kullandık ve çok etkili oldu. Uçağımız 27 dakika içinde yangın sahasında oldu. Yaklaşık 1 saat çalıştı ve bu 1 saatte 7 sorti yaptı. Toplamda 60 ton su attı. Yangının önlenmesinde çok büyük katkı sağladı. Jet motorlu bir uçak ve manevra kabiliyetleri de çok yüksek. Baraj havzalarına da inebilen bir uçak olması onun önemini artırıyor. Mürettebatı Rus, ancak Orman Genel Müdürlüğümüzün temsilcisi olarak hem de telsiz irtibatını sağlamakla görevli bir Türk pilotumuz da bulunuyor" diye konuştu. Derince, yangının çok kritik bir bölgede çıktığını ve büyümesi halinde sıkıntılar yaratabilecek bir alan olduğunu belirterek, "Çevresinde yerleşim yerleri de vardı ve bunun için derhal uçağı kaldırdık. Biz ormanlarımızı 7 gün 24saat esasına göre gözetliyoruz. En ufak bir ihbarda hemen güçlerimizi yangın mahalline yönlendiriyoruz. En önemli husus erken ve etkin müdahale. Bu bağlamda hem havadan hem de karadan müdahalemizi hemen yapıyoruz. Vatandaşlarımız en ufak bir duman gördüğü an bize haber versin" diye konuştu.