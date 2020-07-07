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Balıkesirspor’un olağan genel kurulu 7 Ağustos’ta

Giriş Tarihi: 7.7.2020 ABONE OL
Balıkesirspor’un olağan genel kurulu 7 Ağustos’ta
TFF 1. Lig ekibi Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da, olağan genel kurul 7 Ağustos'ta yapılacak. Çoğunluk sağlamadığı takdirde ikinci toplantı çoğunluğa bakılmadan 14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Başkan Kadir Dağlı, kulübün menfaatleri doğrultusunda kongrede görevine yeniden aday olacağını söyledi. Dağlı, "Sezon başında spor kamuoyunda 'düşer' diye konuşulan takımı yüksek orandaki borca rağmen ligde tuttuk. Gereken kan değişikliğini yaparak yola devam etkmek istiyoruz" diye konuştu,

ŞİMŞEK'İN YERİNE BAYSAL GELDİ
Öte yandan, Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek'in görevine son verilmesi sonrası teknik direktörlük görevine kalan maçlar için 19 Yaş Altı Takımı Antrenörü Umut Baysal getirildi.
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Balıkesirspor’un olağan genel kurulu 7 Ağustos’ta
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