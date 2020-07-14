Büyükşehir’den işsgalciye jest!

İzmir Büyüksehir Belediye Baskanı Tunç Soyer, içine düstügü mali krizi asmak için çok sayıda gayrimenkulünü satısa çıkarırken, Bornova Altındag'da yıllardır özel bir sirket tarafından kullanılmakta olan arsasından kira almadıgı öne sürüldü. Izmir Büyüksehir Belediyesi'nin Kasım 2019'da belediye meclis kararı ile 5 yıllıgına 225 bin lira bedelle IZBETON'a hafriyat topragı sahası ve geri kazanım tesisi kurulması için tahsis ettigi 36 bin 500 metrekare büyüklügündeki arsanın bir bölümünün uzun yıllar ÇIMENTAS'ın ana hammadde taseronlugunu yapan Gerçek Insaat tarafından kira ödemeden kullanıldıgı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre skandal, geçtigimiz yıl Izmir Büyüksehir Belediyesinin IZBETON'un kurmayı planladıgı hafriyat topragı sahası ve seyyar insaat/yıkıntı atıkları geri kazanım tesisi için yer arayısları sırasında ortaya çıktı. Kurulacak tesis için mülkiyeti kendisine ait parseller arasında en uygununu bulmak için çalısma baslatan Izmir Büyüksehir Belediyesi, içlerinde Bornova Altındag'da Köyaltı mevkiinde 36 bin 500 metrekare büyüklügündeki 5055 parselinde yer aldıgı bazı parsellerde karar kıldı. Yerinde yapılan incelemede mülkiyeti Büyüksehir'e ait 5055 parselin bir bölümünün uzun yıllar Çimentas'ın ana hammadde taseronlugunu yapan Gerçek Insaat tarafından kullanılmakta oldugu görülse de belediye kayıtlarında bos tarla olarak gözüken parsele iliskin herhangi bir kira sözlesmesine ya da muhasebe kayıtlarına yansıyan ödenmis kira gelirine rastlanmadı. Skandalın patlak vermesi basta Emlak Yönetimi Daire Baskanlıgı olmak üzere Büyüksehir'in ilgili birimlerinde sıkıntı yarattı.Izmir Büyüksehir Belediye Meclisinin AK Partili Meclis üyesi Erhan Çalıskan, belediyenin yazı isleri müdürlügüne ilgili birimler tarafından cevaplandırılması için 6 Mayıs 2020 tarihinde soru önergesi vererek içlerinde 5055 parselinde bulundugu mülkiyeti belediyeye ait 14512, 5057, 5058, 5059 numaralı parsellerden IZBETON'a kiralama islemi öncesi ve sonrası kira geliri elde edilip edilmedigini sordu. Çalıskan önergesinde ayrıca söz konusu parseller üzerinde isgalci olup olmadıgını varsa bu firmalardan geriye dönük ecrimisil talep edilip edilmediginin kendisine bildirilmesini istedi. Normal kosullarda yazılı önergelere yasal olarak 1 ay içinde cevap verme zorunlulugu olmasına ragmen Izmir Büyüksehir Belediyesi, aradan 2 ay geçmesine ragmen önergeyi halen daha cevaplandırmadı. Büyüksehir Belediyesi'nin önergeyi cevaplamaması kafalarda soru isaretleri olusmasına neden oldu. Içeriden sızan bilgiye göre olayın ortaya çıkmasının ardından Büyüksehir Belediyesi'nde panik ortamının olustugu isgalci firmadan geriye dönük olarak ecrimisil bedeli almak için çalısma baslatıldıgı sızan bilgiler arasında yer aldı.GERÇEK Insaatın eski ortaklarından Olcay Öztürk'ün oglu Gerçek Kaan Öztürk ile birlikte sahibi oldugu Gerçek Kaan Madencilik Insaat Sirketi'nin aynı zamanda Izmir Büyüksehir Belediyesi Genel Sekreteri Bugra Gökçe'nin Narlıdere Limanreis Mahallesi'nde insa ettirdigi milyonlarca lira degerindeki lüks ikiz villanın da yapı müteahhidi olması dikkat çekti.