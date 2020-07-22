Akhisarspor final aşkına

TFF 1. Lig'de Süper Lig'e çıkmasını belirleyecek olan Play-Off maçlarının ilk tur maçları bugün başlıyor. Ege temsilcisi Akhisarspor, saat 21.00'de deplasmanda Karagümrükspor ile karşılaşacak. Günün diğer maçında ise aynı saatte Bursaspor Adana Demirspor'u konuk edecek. Karşılaşmaların rövanşları 26 Temmuz Pazar günü Adana ve Manisa'da oynanacak. Yarı final eşleşmelerinde rakiplerine üstünlük kuran takımların 30 Temmuz Perşembe günü final maçına çıkacak. TFF finalinin nerede oynanacağı henüz belirlenmedi. Hedeflerinin finale kalmak olduğunu söyleyen teknik direktör Yılmaz Vural, "Bu maçta rakibini eleyen Adana Demirspor- Bursaspor galibiyle finalde karşılaşacak. Biz rakibimiz kim olursa olsun iddialıyız" dedi. Kadrosunda Burhan Eşer, Erhan Çelenk, Ergin Keleş, Muhammet Reis, Taha Yalçıner, Alperen Babacan, Tolga Ünlü, Gökhan Değirmenci, Uğur Arslan gibi 1'inci Lig'de Play-Off ve şampiyonluk tecrübesi yaşamış birçok isim bulunduran Akhisarspor'da Türkiye'nin en çok takım çalıştıran teknik adamı olan Yılmaz Vural da son 5 yılda 3'üncü kez Play-Off'a çıkacak.Teknik patron Vural, bugüne kadar görev yaptığı 33 takımda büyük başarılara imza atarken Sarıyer, Antalyaspor, Eskişehirspor ve Göztepe'yi Süper Lig'e çıkarma başarısı göstermişti. Akhisarspor Karagümrük ile oynadığı ilk maçta deplasmanda 3-2 kazanmış evinde 2-0 mağlup olmuştu.