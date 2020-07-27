Salgın ile düğün anlayışı değişti

Koronavirüs (Kovid- 19) salgını nedeniyle geçici olarak durdurulan düğünler İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle kurallara uyulmak şartıyla 1 Temmuz'dan itibaren tekrar yapılmaya başlandı. Daha önce bazı düğünlerin iptal olması, düğün sezonunun kısalması, çok sayıda düğünün kısa bir zaman dilimine sıkışması nedeniyle farklı çiftler farklı alternatiflere yöneldi. Eskiden düğün denilince ilk akla gelen düğün salonları yerini yat ve tekneye bıraktı. Katılan davetli sayısı az, sosyal mesafenin korunduğu gözlerden uzak bir şekilde yat ve tekne üzerinde yapılan düğün törenleri daha popüler hale geldi. Koronavirüs sonrası düğün anlayışı da değişti.Yeşilin ve mavinin her tonunu içinde barındıran doğa harikası cennet koylarda daha sağlıklı şekilde yat üzerinde kutlanan düğünlerin sayısı salgın öncesi döneme göre yüzde 60 oranında arttı. Çiftler yat ve tekne üzerinde düğün yapmak için Bodrum, Marmaris, Göcek, Datça, Kaş, Bozburun gibi Ege kıyılarını tercih ediyor. Düğünlerin dışında bu bölgelerde otelde tatil yapmak yerine mavi turu tercih edenlerin sayısında da büyük bir artış yaşandı. Bazı bölgelerde tekne ve yat bulunamazken, 2 kişiden 16 kişiye kadar olan gruplar tekne kiralayıp haftalık olarak tatile çıkıyor. Tekne ve yat üzerinde düzenlenen düğün organizasyonlarında pandemi öncesi döneme göre yüzde 60'lık bir artış olduğunu söyleyen tekneveyat.com Satış Direktörü Tunç Nalçacı, "Koronovirüs sonrası özellikle tekne ve yatlarda düğün yapmak isteyen müşterilerimizin sayısında yüzde 60'lık bir artış var. Yoğunluktan bazı bölgelerde tekne ve yat sayısı yetersiz kalıyor. Yat ve teknelerdeki düğünlerin dışında evlenme teklifi, bekarlığa veda partisi, akşam yemeği, doğum günü partisi gibi organizasyonları da düzenliyoruz. İnsanlar teknedeki organizasyonları daha sağlıklı buluyor" dedi.