Altay’da Gökhan listede

TFF 1. Lig'de Süper Lig hedefini ıskalamasının ardından transfer harekatına hızlı başlayan Altay, kaleci arayışlarında eski file bekçisi Gökhan Değirmenci'ye de tekrar kanca attı. Ümraniyespor'dan Burak Öğür'e talip olan siyah-beyazlıların tecrübeli file bekçisiyle bugün masaya oturacağı, anlaşma sağlayamama durumunda Gökhan'a yöneleceği öğrenildi.
Altay altyapısından yetişen 31 yaşındaki Gökhan, A takımda 3 yıl forma giydikten sonra 2009 yılında henüz 20 yaşındayken Süper Lig'de Kayserispor'a transfer oldu. DERBİ SONRASINDA
FORMAYI KAPTIRDI
Yıllarca farklı kulüplerde Süper Lig ve 1. Lig'de kaleyi koruyan tecrübeli file bekçisinin geçen sezon da yuvaya dönüşü gündeme gelmiş ancak yüksek maliyeti nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.
Altay'a dönmeyince
aynı ligdeki Akhisarspor'a
3 yıllığına imza
atan Gökhan, bu sezon 1 Süper
Kupa, 28 lig maçında kaleyi
korudu. Akigo'da bu sezon
Altay derbisine kadar birinci
kaleci olarak ilk 11'de aralıksız
forma giyen file bekçisi, derbinin
ardından formasını son 5 maç ve
Play-Off'ta Lukac'a kaptırdı.