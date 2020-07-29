Altay’da Gökhan listede

TFF 1. Lig'de Süper Lig hedefini ıskalamasının ardından transfer harekatına hızlı başlayan Altay, kaleci arayışlarında eski file bekçisi Gökhan Değirmenci'ye de tekrar kanca attı.Altay altyapısından yetişen 31 yaşındaki Gökhan, A takımda 3 yıl forma giydikten sonra 2009 yılında henüz 20 yaşındayken Süper Lig'de Kayserispor'a transfer oldu. DERBİ SONRASINDAFORMAYI KAPTIRDIAltay'a dönmeyinceaynı ligdeki Akhisarspor'a3 yıllığına imzaatan Gökhan, bu sezon 1 SüperKupa, 28 lig maçında kaleyikorudu. Akigo'da bu sezonAltay derbisine kadar birincikaleci olarak ilk 11'de aralıksızforma giyen file bekçisi, derbininardından formasını son 5 maç vePlay-Off'ta Lukac'a kaptırdı.