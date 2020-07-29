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’da Gökhan listede

hedefinden uzakta kalan ekibi, alt yapısından yetişen ’yi yeniden kadrosuna katmak istiyor

Giriş Tarihi: 29.7.2020 ABONE OL
Altay’da Gökhan listede
TFF 1. Lig'de Süper Lig hedefini ıskalamasının ardından transfer harekatına hızlı başlayan Altay, kaleci arayışlarında eski file bekçisi Gökhan Değirmenci'ye de tekrar kanca attı. Ümraniyespor'dan Burak Öğür'e talip olan siyah-beyazlıların tecrübeli file bekçisiyle bugün masaya oturacağı, anlaşma sağlayamama durumunda Gökhan'a yöneleceği öğrenildi. Altay altyapısından yetişen 31 yaşındaki Gökhan, A takımda 3 yıl forma giydikten sonra 2009 yılında henüz 20 yaşındayken Süper Lig'de Kayserispor'a transfer oldu. DERBİ SONRASINDA
FORMAYI KAPTIRDI
Yıllarca farklı kulüplerde Süper Lig ve 1. Lig'de kaleyi koruyan tecrübeli file bekçisinin geçen sezon da yuvaya dönüşü gündeme gelmiş ancak yüksek maliyeti nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Altay'a dönmeyince aynı ligdeki Akhisarspor'a 3 yıllığına imza atan Gökhan, bu sezon 1 Süper Kupa, 28 lig maçında kaleyi korudu. Akigo'da bu sezon Altay derbisine kadar birinci kaleci olarak ilk 11'de aralıksız forma giyen file bekçisi, derbinin ardından formasını son 5 maç ve Play-Off'ta Lukac'a kaptırdı.

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Altay’da Gökhan listede
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