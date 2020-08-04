Göztepe’den sıkı pazarlık

Galatasaray ve Başakşehir'in de transfer etmek için büyük uğraş verdiği Göztepeli Alpaslan için Fenerbahçe Sadık Çiftpınar ve Alper Potuk artı 1 milyon lira önermişti. Teknik Direktör İlhan Palut ile görüşen yönetim ise Sadık ve Alper'in değil de Barış Alıcı ile Berke Özer'in verilmesi halinde takasın gerçekleşebileceğini beyan etti. Göztepe forması altında bu sezon 24 lig maçına çıkarak 7 gol atan Alpaslan'ın da Fenerbahçe'yi istediği öne sürüldü. Yapılacak görüşme sonrası bu transferin büyük ölçüde bitmesi bekleniyor. Fenerbahçe ilk görüşmede Alper Potuk artı 2 milyon Euro, ikinci görüşmede Alper Potuk artı Sadık Çifttpınar artı bir milyon Euro önermişti. Teknik patron İlhan Palut ise, Altınordu'da yetişen Barış Alıcı ve Berke Özer karşılığında transferin gerçekleşmesini istedi. Şimdi gözler Fenerbahçe'nin vereceği cevaba çevrildi. 1 NUMARA ARAYIŞI

Öte yandan Göztepe'de yönetim dış transferde düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, 3 yıldır kaleyi koruyan ve kaptanlığa kadar yükselen Beto Pimparel'in takımdan ayrılmasının ardından 1 numara transferi için kolları sıvadı. Göz-Göz'ün gündeminde ilk sıraya Romanya'da Cluj ekibinde forma giyen Giedrius Arlauskis yerleşti. Romanya'da 3 yıl forma giydikten sonra kulübüyle olan sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki Litvanyalı file bekçisine teklif götüren sarı-kırmızılı yöneticiler ilk temastan olumlu yanıt aldı.

BURAK İLE ANLAŞILDI

Süper Lig'de yeni sezon öncesi teknik direktör İlhan Palut'la yola devam kararı alan, kaleci Beto, Castro, Jerome, Reis ve Deniz'le de resmen yollarını ayıran Göztepe'nin, Kocaelispor'un golcüsü Burak Süleyman transferini bitirdiği öğrenildi. Tüm sezon boyunca alt liglerde oyuncuları izleyen sarı-kırmızılıların 25 yaşındaki oyuncuyu çok beğendiği ve transferi için önemli mesafe kat ettiği vurgulandı. Kocaelispor'da kaptanlık pazubandını takan Burak Süleyman bu sezon çıktığı 24 maçta 11 kez gol atarak takımın elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.