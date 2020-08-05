Kural tanımayan mekanlar kapatıldı

IZMIR'DE Kurban Bayramı tatilinde 1 milyon kisiyi konuk eden gözde turizm noktalarından Çesme'de Ilçe Hıfzıssıhha Kurulu, Çesme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara baskanlıgında toplandı. Çesme'deki 6 eglence kulübünün koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 15'er gün süre ile kapatılması kararlastırıldı. Kapatılan mekanlar arasında, Ukraynalı top model Daria Kyryliuk'ın dövüldügü iddiasıyla gündeme gelen The Beach of Momo da yer alırken, Hıfzıssıhha Kurulu kararında, 15'er gün süre ile kapatılmasına karar verilen mekanların, sosyal mesafe kurallarına uymadıklarının defalarca tespit edildigi ve idari yaptırım kararlarına ragmen kural ihlallerine devam ettikleri ve toplum saglıgını tehlikeye düsürdükleri belirtildi.

SIKI DENETİM

Öte yandan Çesme'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 617 kisiye GBT sorgusu yapıldı. Ilçe genelinde yapılan trafik denetimleri sonucunda da 619 araç kontrol edilirken, 265 araca ceza islemi uygulandıgı ve 8 aracın trafikten men edildigi bilgisi edinildi. Kontrollerin sezon boyunca devam edecegi ögrenildi.