Pamukkale’deki ‘EFT dolandırıcıları’ aranıyor

Pamukkale ilçesine bağlı Pamukkale Mahallesi'nde 31 Temmuz'da Ali Yıldız'a ait büfeye gelen 2 kişi, toplam 3 bin 200 liralık alışveriş yaptı. Yıldız'ın İBAN numarasını alan ve parayı banka hesabına EFT yaptıklarını söyleyen 2 kişi dükkandan ayrıldıktan bir süre sonra Ali Yıldız, hesap işlemlerinde bir hareket olmadığını görünce dolandırıldığını anladı. Yıldız'ın şikayetçi üzerine Denizli Jandarma Komutanlığı'nın Suç Araştırma Timi (JASAT), araştırma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen JASAT ekibi, 2 şüphelinin kimliğini tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin çok sayıda esnafı EFT yoluyla dolandırdığı sanılıyor. Büfe sahibi Ali Yıldız, "Yaptığı EFT'yi bana gösterdikten sonra iptal etmiş. Esnaf, bu tür dolandırıcılara karşı dikkatli olsun" dedi.