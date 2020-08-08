Vali Şıldak: Sporda çıta artacak

Valisi Hasan Şıldak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti. Vali Şıldak'ı kapıda küçük sporcular ve İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu karşıladı. Ziyarette İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu çalışmalarla ilgili brifing verdi. Gençliğin ve sporun önemine vurgu yapan Vali Hasan Şıldak, "Spor; çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı, ahlaklı ve disiplinli bireyler olarak yetiştirilmesinde büyük bir öneme sahip. Şuurlu, gururlu, milli sorumluluğunun farkında, özgüvenli ve öz disiplinli şekilde değerlerini koruyabilen gençlerimizle geleceğimizi inşaa edeceğiz. İnşallah hep birlikte hizmetlerimizde birlik ve beraberlik içerisinde çıtayı yükselteceğiz" dedi.