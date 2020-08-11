Dolandırıcılara arabasını kaptırdı

DENİZLİ'NİN Çal ilçesinde otomobilini satmak için ilana koyan Ali Poslu, aracına talip olan A.K. ile 59 bin liraya anlaştı. Mesainin bitmesine yarım saat kala noterde buluşan ve oyalama taklitleriyle son 10 dakikayı bekleyen dolandırıcılar, yanında para olmadığını, bu yüzden EFT yapmak istediklerini söyledi. Karşısındakilere güvenen Poslu, kendisine gönderilen EFT sistemi giriş ekranı ve verilen senet karşısında hiç kuşkuya düşmeden aracını teslim etti. Akşam eve döndüğünde hesabında parayı göremeyen ve alıcıdan dekont isteyen Poslu, dolandırıldığını anlayınca emniyetin yolunu tuttu. Poslu, "aracı alan kişinin üzerinde 24 tane ihtiyatlı haciz dosyaları olduğunu gördük. Vatandaşlarımıza kardeşlerimize herkese buradan duyurmak istiyorum. Kesinlikle alışverişiniz bu şekilde olmasın, biz mağdur olduk siz olmayın" ifadelerini kullandı.