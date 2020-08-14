Takılar cezaya gitti

Düğün, nişan gibi törenlere "gözlemci" sıfatıyla katılan polis ekipleri, kalabalığa rağmen sosyal mesafenin korunması ve maske takılmasını kontrol altında tutarak salgının yayılmasının önlenmesinde önemli rol oynuyor. Gözlemci polis olarak düğünde görev alacak polislerin planlaması o gün yapılacak düğün sayısına göre yapılıyor. Özellikle düğün sayısının arttığı hafta sonlarında polislere bekçiler de destek veriyor.Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki akşam Çimentepe Mahallesi'ndeki bir düğünde Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı ihbarı üzerine düğünün yapıldığı sokağa gitti. Düğüne katılanların maske takmadığı, sosyal mesafe kuralına uymadığı ve izin alınmadan havai fişek atıldığını saptayan ekipler, düğün sahibine idari para cezası uyguladı. Düğün sahibine maske kullanımına uyulmadığı için 900 lira, sosyal mesafe kuralı ihlal edildiği için 3 bin 150 lira ve izinsiz havai fişek atıldığı için 392 lira olmak üzere toplam 4 bin 442 lira ceza kesildi. Öte yandan, sosyal medyada yayımlanan düğün görüntülerinde ise sosyal mesafe kurallarına uymayan ve maske takmayan davetlilerin eğlendiği, düğüne katılan sadece 1 kişinin maske taktığı görülüyor.