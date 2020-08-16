Yunuskent’te konut sevinci

Belediyesi'nin Basbakanlık Toplu Konut Idaresi (TOKI) ortaklıgıyla hayata geçirdigi 5500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi'nin 1500 konutluk 2. etabının ikinci kısmında yer alan 775 konut hak sahiplerine teslim ediliyor. Teslim öncesinde hak sahiplerinin herhangi bir sıkıntı yasamaması adına site yönetimi olusturuldu. Hak sahipleri sözlesme programına TOKI'nin resmi web sitesi www.toki.gov. tr ve Yunusemre Belediyesi'nin resmi web sitesi http://www.yunusemre. bel.tr üzerinden ulasabilir. Yunusemre Belediye Baskanı Dr. Mehmet Çerçi, "Hak sahiplerimize hayırlı olsun" dedi.