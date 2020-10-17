Ev diyalizi ile hayatı değişti

İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi 36 yaşındaki Hatice Satılmış'a 2007'de böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. İlaçla tedavisinin ardından böbrek nakli yapılmasına karar verilen Satılmış'a yakınlarından donör bulunamadı. Bu süreçte iki kez kadavradan nakil için davet edilen kadın, kanında yüksek antikor bulunması nedeniyle ameliyat masasına yatamadı. Satılmış'ın hayatı 9 yıl önce Sağlık Bakanlığının sağladığı ev diyalizi tedavisiyle değişti. Bu dönemden itibaren diyalizini evde alan Satılmış, geçen süreçte tüp bebek yöntemiyle bir çocuk sahibi daha oldu. Kendisini daha iyi hisseden ve diyalizle yaşamayı öğrenen Satılmış, aile ekonomisine destek olabilmek için yaptığı pasta, börek ve mantıları sosyal medyadan satmaya başladı.

'DİYALİZ CİHAZI SIRDAŞIM'

Hatice Satılmış, böbrek yetmezliği nedeniyle zor günler geçirdiğini, kanındaki yüksek antikordan dolayı böbrek nakli gerçekleşmeyince çok üzüldüğünü anlattı. İlk yıllar haftada 3 gün diyaliz merkezine gittiğini belirten Satılmış, "Benim için çok zor günlerdi. O zaman bir çocuğum vardı. Tedaviden sonra çok halsiz olduğum için onunla ilgilenemiyordum. Sık sık tansiyonum düşüyor ve bacaklarıma kramplar giriyordu" dedi. Satılmış, kızı bir kardeş isteyince bunun evde diyaliz tedavisiyle olabileceğini öğrendiğini, tüp bebek yöntemiyle ikinci çocuğunu dünyaya getirdiğini ifade etti. Sağlık Bakanlığı'nın sağladığı ev diyalizi sayesinde hayatının değiştiğini dile getiren Satılmış, "Şu an için nakil olma şansım pek yok, yaşamımı ev diyaliziyle sürdürüyorum. Diyaliz cihazı benim her şeyim. Tek sırdaşım ve arkadaşım. İkinci çocuğumu da onun sayesinde kucağıma aldım. Hayatta hep çalışmak istedim ama yaşadığım sağlık sorunu nedeniyle bunu gerçekleştiremedim. Şimdi evde börek, mantı ve pasta yaparak sosyal medya üzerinden satmaya başladım" dedi.