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Arkas, Tokat beledıye plevne ıle karşılaşacak

Giriş Tarihi: 18.10.2020 ABONE OL
Arkas, Tokat beledıye plevne ıle karşılaşacak
ARKAS Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi 9. hafta mücadelesinde bugün Tokat Belediye Plevne'yi konuk edecek. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, hafta içindeki Arhavi Voleybol galibiyetinin ardından haftayı çifte zaferle tamamlamak istediklerini belirterek, "Ligde her maçın büyük önemi var. Tokat Belediye Plevne de ligin iyi ekiplerinden biri. Salondan galibiyetle ayrılmayı hedefliyoruz" dedi. Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'ndeki Arkas Spor-Tokat Belediye Plevne mücadelesi bugün saat 17.00'de başlayacak.
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Arkas, Tokat beledıye plevne ıle karşılaşacak
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