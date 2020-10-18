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‘Ters yön’ sonu oldu

Giriş Tarihi: 18.10.2020 ABONE OL
‘Ters yön’ sonu oldu
İZMIR'IN Gaziemir ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı. Adem B'nin kullandığı otomobil, Ege Caddesi'nde yola çıktığı sırada Fatih Solmaz (34) idaresindeki plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki sürücü ve Tolga Dede (30) yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Solmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi, ağır yaralanan Dede, hastaneye kaldırıldı. Sürücü gözaltına alındı, motosikletin ters yönde ilerlediği öne sürüldü.
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‘Ters yön’ sonu oldu
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