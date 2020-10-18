‘Ters yön’ sonu oldu

Gaziemir ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı. Adem B'nin kullandığı otomobil, Ege Caddesi'nde yola çıktığı sırada Fatih Solmaz (34) idaresindeki plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki sürücü ve Tolga Dede (30) yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Solmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi, ağır yaralanan Dede, hastaneye kaldırıldı. Sürücü gözaltına alındı, motosikletin ters yönde ilerlediği öne sürüldü.