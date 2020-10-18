Vatandaş doğal sabuna yöneldi

karşı el temizliğinin önemli olduğu bu günlerde kimyasal maddeler elleri tahriş edince vatandaşlar, çay ağacından zeytinyağına, keçi sütünden kekiğe birçok bitkinin yağlarından elde edilen doğal sabunları kullanmaya başladı. Sabun üretici Hürriyet Pamuk, pandemi döneminde doğal sabun satışlarında yüzde 80'e varan bir artışın söz konusu olduğunu söyledi. Pamuk, "Doğal sabunun içinde zeytinyağı, bitki yağları ve kantaron yağı bulunabiliyor. Kantaron otunu koyuyoruz içine. Hem peeling yapıyor, temizliyor hem de cildi temizliyor" dedi.