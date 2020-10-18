Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Egeli Sabah Haberleri Vatandaş doğal sabuna yöneldi

Vatandaş doğal sabuna yöneldi

Giriş Tarihi: 18.10.2020 ABONE OL
Vatandaş doğal sabuna yöneldi
KORONAVİRÜSE karşı el temizliğinin önemli olduğu bu günlerde kimyasal maddeler elleri tahriş edince vatandaşlar, çay ağacından zeytinyağına, keçi sütünden kekiğe birçok bitkinin yağlarından elde edilen doğal sabunları kullanmaya başladı. Sabun üretici Hürriyet Pamuk, pandemi döneminde doğal sabun satışlarında yüzde 80'e varan bir artışın söz konusu olduğunu söyledi. Pamuk, "Doğal sabunun içinde zeytinyağı, bitki yağları ve kantaron yağı bulunabiliyor. Kantaron otunu koyuyoruz içine. Hem peeling yapıyor, temizliyor hem de cildi temizliyor" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Vatandaş doğal sabuna yöneldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA