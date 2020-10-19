Medine: Ölmek istemiyorum

Denizli'de 2002 yılında henüz ilkokul birinci sınıfa gidermen mide kanaması geçiren Medine Özdemir'in (25) böbreklerinde hasar meydana geldi. Böbrek yetmezliği çeken talihsiz kız, 9 yıl boyunca diyalize girdi. Annesi, Medine'ye böbreğini vermek istedi ancak hasta olduğu için bağış gerçekleşmedi. Başka bağışçı bulamayınca Medine, kadavra sırasına yazıldı. 2011 yılında henüz 16 yaşında olan Medine'ye beklediği güzel haber doktorlardan geldi. Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde zatürre tedavisi gören 11 aylık Uğur Berat Zorlu'nun beyin ölümü gerçekleşince ailesi tarafından organları bağışlandı. Minik Uğur'un böbrekleri ise 9 yıldır böbrek bekleyen ve 2011'de 16 yaşında olan Medine Çocuk'a (Özdemir) nakledildi. 30 Ocak 2011'de SABAH'ta "Bebek böbrekleriyle havalara uçan Çocuk' başlığıyla yayınlanan haberde Medine Çocuk'un hikayesi yer aldı. İki böbreğin nakledilmesinin ardından kendisini kuş gibi hafif hissettiğini söyleyen Medine Çocuk, "Artık kuşlar gibi uçmak, doyasıya kırlarda bayırlarda koşmak istiyorum. İki yeni böbreğimle uçabilirim. İyileşince doyasıya koşup ip atlayacağım" demişti.Böbrek naklinin ardından sağlığına kavuşan Medine Çocuk, hayatını 4 yıl önce Ramazan Özdemir ile birleştirdi ve Antalya'da yaşamına devam etti. Evlendikten sonra Özdemir soyadını taşımaya başlayan Medine, Denizli'de ablası ve eniştesinin yanındayken iki ay önce rahatsızlandı. Yakınları tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Medine, daha sonra Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. 9 yıl önce nakledilen böbreklerin iflas ettiği anlaşıldı ve ameliyatla böbrekleri alındı. Özdemir, sağlığına tekrar kavuşabilmek için ikinci kez organ bağışı bekliyor.Hastanede hayata tutunabilmek için ikinci kez böbrek nakli bekleyen Medine Özdemir, yaşadıklarını SABAH'a anlattı. Özdemir, "16 yaşındayken böbrek nakli olunca sanki yeniden doğmuş gibi olmuştum. Böbrek nakli olmazsa yolun sonuna geldim. Böbreklerim iflas edince ben de iflas ettim. Yaşayan bir ölü gibiyim. Yaşamak istiyorum" dedi. Özdemir, "Diyalize sürekli girip çıkmak insanı bitiyor. Vücudum yoruluyor. Umarım yeniden uygun kişi bulunur ve böbrek nakli olurum" diye konuştu.