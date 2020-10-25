Hayat hediyesi

Anestezi ihtisası yapan Azerbaycanlı doktor Tural Muradlı (28), siroz nedeniyle karaciğer nakli gereken babası Hüseyn Muradlı'ya (59) donör oldu. Genç doktor, İzmir Kent Hastanesinde gerçekleşen operasyonla karaciğerinden alınan parçanın nakledildiği babasının canına can kattı. Azerbaycan'da tıp fakültesinden mezun olduktan sonra Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde başladığı anestezi uzmanlığı eğitiminde 2,5 yılı geride bırakan Dr. Tural Muradlı için Türkiye ikinci vatanı oldu. Kız kardeşi Tavat Muradlı da (29) Samsun 19 Mayıs Üniversitesinde yüksek lisans öğrencisi olan Dr. Muradlı, babasının sağlık sorunlarını çözümü için de Türkiye'yi seçti. Dr. Muradlı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yaşayan babası Hüseyn Muradlı'nın son kontrolünde karaciğerinde iki kitle saptanıp karaciğer nakli kararı alınması üzerine İzmir'de Kent Hastanesine başvurdu. Geçtiğimiz 20 Ağustos'ta baba oğul ameliyat masasına yattı. Doktor oğuldan alınan karaciğer dokusu babaya başarıyla nakledildi. Babasına yaklaşık 8 yıl önce siroz tanısı koyulduğunu ve o günden bu yana kontrollerinin sürdüğünü belirten Dr. Muradlı, "Babamın yapılan son kontrolünde karaciğerinde 2 tane 2'şer santimlik kitle saptandı ve bunun üzerine nakil kararı alındı. Babamın siroz olmasının nedeni de diyabete bağlı kısaca NASH denilen karaciğer yağlanmasıydı. Bunun ardından da kanser gelişti. Nakilden sonra ikimiz de çok iyiyiz. Ben evlatlık görevimi yaptım. Benim yerimde babam olsa o da aynısını yapardı. Babama canım feda, helal olsun" diye konuştu. Operasyonu ekibiyle birlikte gerçekleştiren Prof. Dr. Murat Kılıç ise, "Meslektaşımız bu kez babası için hayat kurtarıcı ayrıca organ nakli için anlamlı bir örnek oldu" diye konuştu.