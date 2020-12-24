Torbalı’da başkan pavyonları unutmuş

Torbalı Belediyesi'nin 2019 yılına ilişkin iş ve işlemlerini denetleyen Sayıştay çarpıcı tespitlere ulaştı. Denetçi, yaptığı denetimlerde ilçe sınırları içinde faaliyet gösteren bar, gazino, pavyon, playstation, bilardo ve oyun salonları olarak faaliyette bulunan işletmelerle ilgili 2015-2019 yılları için eğlence vergisi tahakkuku yapılmadığını tespit etti. Söz konusu işletmelerin geçmiş yıllara ve mevcut yıllara yönelik eğlence vergisi tahakkuklarının yapılmasının kanun gereği olduğuna dikkat çeken denetçi raporunda belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetlerinin eğlence vergisine tabi olduğu, 18'inci maddesinde eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzel kişilerin verginin mükellefi olduğuna dikkat çekti. Kanunun 20'inci maddesinin üçüncü fıkrasında, biletle girilmesi zorunlu olmayan bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing, bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde mahiyetine göre çalışılan her gün için Belediye Meclislerince takdir edilecek miktarda vergi alınacağına dikkat çeken denetçi, "Kanunun 21'inci maddesinde ise yine aynı işletmeler için günlük 5 ila 100 lira arasında vergi alınacağı belirtilmektedir" dedi.Denetimde belediyede çalışan işçiler arasında 1996 yılından kalma yıllık izni bulunan olduğu tespit edildi. Belediyeden işçilere kullandırmadığı yıllık izinler konusunda dikkatli olmasını isteyen Sayıştay, "İşçilerin yıllık izinlerinin kanuna uygun şekilde kullandırılmadığı görülmüştür" dedi. Yıllık iznin anayasal bir hak olduğuna dikkat çeken denetçi, iznin kullandırılmaması nedeniyle idarenin 4857 sayılı Kanun'un 103'üncü maddesine göre idari para cezasına muhatap olabileceğinin de altını çizdi. Denetçi yapılan incelemede işçilerin 1996 yılından bugüne kadar kullanılmayan izinlerinin olduğunun altını çizdi. Belediyenin ihaleleri konusunda da inceleme yapan Sayıştay, belediyenin doğrudan temin ile gerçekleştirmiş olduğu bazı hizmet alımlarında işin konusu, yeri ve zamanında belirsizlikler olduğunu tespit etti. Raporda Torbalı Belediyesi'nce şenlik, festival, kutlama ve benzer organizasyonlar için doğrudan teminle yapılan, kıyafet ve ekipmanların idare tarafından yükleniciye verildiği, mehteran takımı ve bando takımı organizasyon hizmet alım işlerine ilişkin sözleşme ile sözleşmeye ek belgeler üzerinde yapılan incelemede, söz konusu hizmet alımlarına ilişkin işin süresi, konusu, işin tarih ve yeri, kaç organizasyon yapılacağı, yapılacak etkinliklerin ne kadar süreceği gibi hususlara yer verilmediğinin tespit edildiği belirtildi. Belediyenin şenlik, kutlama ve diğer organizasyonlarda yer alması için gerçekleştirilen mehteran ve bando hizmet alımlarına ilişkin sözleşme ve eki şartnamelerde mehter ve bando takımına yemek verileceği belirtilmemesine rağmen mehteran ve bando takımı için ayrıca doğrudan teminle yemek hizmeti alımı gerçekleştirildiği, bando takımı ve mehteran takımının kullandığı kıyafetlerin kuru temizleme giderlerinin de idare tarafından karşılandığı tespit edildi. Belediyenin, kültür, sanat ve spor kurslarında görev yapan usta öğreticilerin saat ücretlerinin encümen tarafından belirlendiğine dikkat çeken denetçi, encümenin böyle bir yetkisi bulunmadığına dikkat çekti.İşyeri açma ve çalışma ruhsatı olmayan iş yerlerinin tespit edildiği tarih itibariyle kapatılması ve işletmecileri hakkında para cezası uygulanması gerekirken belediyenin işlem yapmadığı belirlendi.