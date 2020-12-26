Belediyeden alkol stoğu!

Koronavirüs pandemisi nedeni ile tüm dünyanın evlere kapandığı bir süreçte İyi Partili Tire Belediyesi, akıllara durgunluk veren bir uygulamaya imza attı. Ülke genelindeki belediyelerin neredeyse tamamı salgın nedeniyle yapım ihalelerini erteleyip 'kriz belediyeciliği' adı altında kaynaklarını maske, dezenfektan ve temizlik malzemesi gibi hayati önem taşıyan ürünlerin alımına harcarken Tire Belediyesi, mülkiyeti ve işletmesi kendisine ait Toptepe Aile Gazinosu ile Gölet Restoran'da tüketilmek üzere bira alım ihalesine çıktı. 7 Aralık'ta belediyenin resmi internet sitesinde yayınlanan ihale ilanının ardından 16 Aralık'ta ihale sonuçlandırıldı. Buna göre belediye 2021 yılı için sosyal tesislerinde tüketilmek üzere bin şişe filtresiz, 19 bin 450 şişe klasik, bin adet de ithal bira alımı gerçekleştirdi. İYİ Partili Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran'ın böyle bir zamanda kaynaklarını bira alımı için kullanması skandal olarak nitelendirildi. Konuya ilişkin yerel bir internet sitesine açıklama yapan belediye yetkilileri ise önümüzdeki süreçte herhangi bir zamla karşılaşmamak için ihaleye çıkıldığını söyledi. Bira alımına ilişkin ihalenin her yıl tekrarlanan rutin bir iş olduğunu öne süren yetkililer raf ömrü bulunan ürünlerde kayıp yaşanmaması için de biraların pandemi sonrası ihtiyaç duyulduğu zamanda teslim alınacağını aktardı.

VATANDAŞ TEPKİLİ

Vatandaşlar ise pandemi nedeniyle ilçede çok sayıda esnafın ekonomik anlamda zor günler geçirdiği şu günlerde belediyenin önceliğini bira alımından yana kullanmasını sert bir dille eleştirdi.