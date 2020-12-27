Zehır tacırlerıne baskın

Emniyet Müdürlüğü resmi Instagram sayfasından zehir tacirlerine yönelik 6 günde yapılan toplam 10 operasyon ile ilgili raporu yayınladı. 31 kişi kişi gözaltına alınırken, 450 gram esrar, 386 gram metamfetamin, 116 gram eroin, 7 bin 915 adet uyuşturucu hap ile 6 gram bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, son zehir taciri yok olana kadar uyuşturucu ile mücadelenin süreceğinin belirterek, "Nasıl ki dağdaki son terörist ölene kadar terörle mücadele devam edecekse, gençlerimizi zehirleyen son zehir taciri yok olana kadar uyuşturucuyla mücadelemiz sürecek. Vatandaş polis işbirliği ile bu illetin kökünü kurutacağız" diye konuştu.