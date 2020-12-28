Seferihisar’da tam gaz satış

Seferihisar Belediyesi'nde 2 dönem başkanlık yapan Tunç Soyer, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Başkan Soyer, ardında yaklaşık 140 milyon lieralık borç bıraktı. Soyer'den koltuğu devralan İsmail Yetişkin'de borçlanma geleneğini devam ettirdi. Sayıştay'ın son yayınladığı denetim raporunda Yetişkin başkanlığındaki Seferihisar Belediyesi'nin 2019'da 140 milyon milyon liralık borca ek olarak 117 milyon 838 bin liralık daha borçlandığı ortaya çıktı. Yetişkin, belediyinin gelirlerini artırıcı tasarruf önlemleri almak yerine Soyer'den kalan satış geleneğini sürdürmeyi tercih etti. Son olarak Sığacık'taki 6 bin metrekare büyüklüğündeki günübirlik tesis imarlı arsa ile yine aynı yerde9 bin metrekarelik ticari aktivite merkezi imarlı arsaları satışa çıkardı. 30 aralık'ta gerçekleştirilecek satışlara AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın tepki gösterdi.AK Partili Ahmet Aydıın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı satışları hatırlatarak, yanlışı yanlışla kapatmanın Seferihisar'ı daha büyük sorunlara gebe bırakacağını ifade etti. Hazırdan yenmeye ve geçmişte yapılan hatalara devam ediliyor" diyen AK Partili Ahmet Aydın, "Bu yapılan Seferihisar'a ihanettir. Bu hatadan bir an önce dönülmeli, ilçemize gelir getirici projeler yapılmalıdır. Tunç Soyer, 10 yıllık belediye başkanlığı döneminde, Seferihisar Belediyesi'nin paha biçilemez, denize sıfır arazileri de içinde olmak üzere çok sayıda mülkiyetini sattı. Ama bu satışlardan gelen gelir har vurup harman savruldu. Maalesef mevcut yönetim de bu satma geleneğini devam ettiriyor. Ellerinde satacak bir şeyleri de kalmayınca, belediye kapısına kilit mi vuracaklar çok merak ediyoruz" dedi.Gerçekleşmesi planlanan arazi satışının çözüm getirmeyeceğini belirten AK Partili Aydın, "Geçmişten bugüne tüm satışları incelediğimizde, hiç bir satış Seferihisar Belediyesi'ni ekonomik krizden çıkarmadı. İnsan sormadan edemiyor. Bunca arazi satışı oldu, hâlâ 'para yok' deniliyor. Seferihisar Belediyesi'nin elinde kalan son arazileri satmak yine çözüm olmayacak. Eğer yapısal bir çözüm bulunmazsa sıkıntılar daha da artacaktır. İlçemiz, borç batağından çıkmak yerine, gün geçtikçe kaderine terk edilmiştir" ifadelerine yer verdi. Aydın, kamu yatırımları için belediyenin elinde arazi kalmadı" diye konuştu.