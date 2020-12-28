Tam kapalı bel fıtığı ameliyatı

ÖZEL Sağlık Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Sayın, tam Kapalı bel fıtığı ameliyatının hastanın vücudunda travmaya neden olmadan yapılabildiğini söyledi. Hastanın, operasyonunu ardından aynı gün içinde taburcu edilebildiğini söyleyen Doç. Dr. Sayın, "İzmirde yaşayan Ünsal Laçinoğlu, (51) bel ve bacak ağrısı şikâyetiyle daha önce 2 defa operasyon olmasına rağmen ağrıları geçmeyince hastanemize ulaşarak tam kapalı ameliyat oldu ve eski sağlığına kavuştu" dedi. Operasyon hakkında bilgi veren Doç. Dr. Sayın: "Ünsal bey daha önce iki defa bel fıtığı operasyonu geçirmesine rağmen ağrıları devam ediyordu. Bel MR'ı ve muayenelerle kendisinde bel fıtığı teşhisi koyduk. Kapalı yöntemle gerçekleştirdiğimiz operasyonun ardından Ünsal bey yaklaşık 45 dakika kadar sonra ayağa kalkarak yürümeye başladı. Operasyon tam kapalı yöntemin küçük kesi ile yapıldığı için neredeyse ameliyat izi kalmıyor" dedi.