Seferihisar talan edildi

Seferihisar'da 2 dönem belediye başkanlığı yapan Tunç Soyer 31 Mart yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Soyer'den koltuğu devralan partilisi İsmail Yetişkin geçmişten kalan ilçe belediyesine ait gayrimenkulleri satış geleneğini kendi döneminde de sürdürdü. Yetişkin son olarak Altınkum Bölgesinde mülkiyeti belediyeye ait iki arsayı daha satışa çıkardı. Belediyeyi 140 milyon lira borçla devralan Yetişkin 2 yıllık belediye başkanlığı döneminde sadece satışlar değil borçlanma konusunda da Soyer'le adeta yarışır bir politika izledi. Sayıştay'ın yayınladığı son denetim raporuna göre Yetişkin'in başkanlığındaki Seferihisar Belediyesi sadece 2019 yılında neredeyse borçlarını ikiye katladı. Sadece 2019'da 117 milyon lira daha borçlanmaya gidildi. Üstelik bu da yetmezmiş gibi zaten şişirilmiş olan işçi kadrolarına Yetişkin'in talimatı ile yenileri eklendi. Yerel seçimlerden bu yana belediyeye 136 yeni işçi alımı daha gerçekleşti. Bu güne kadar satılan belediye mülklerini gösteren harita, ilçenin en güzel yerindeki gayrimenkullerin nasıl belediye tarafından talan edildiğini de gözler önüne serdi.Seferihisar Belediyesi'nin son olarak Sığacık'ta 6 bin metrekare büyüklüğündeki günübirlik tesis imarlı arsa ile yine aynı yerde 9 bin metrekare genişliğindeki ticari aktivite merkezi imarlı arsayı, 30 Aralık'ta (Yarın) satışa çıkaracak olması tepkileri de beraberinhde getirdi. AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, Seferihisar Belediyesi'nin satıştan beklediği gelirle belediye çalışanlarının sadece 2 aylık maaşlarının karşılanabileceğini öne sürdü. Tunç Soyer'in 10 yıllık Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde değeri bugün milyarları bulan belediye mülklerinin piyasa değerinin çok çok altına rakamlara satıldığını fakat bu satışların da Seferihisar Belediyesi'nin içine düştüğü ekonomik krize çare olmadığını anımsatan AK Partili Aydın, Başkanı İsmail Yetişken'e "Satış ihalesini durdur" çağrısında bulundu. Başkan Aydın, "Satmak dün de çözüm olmadı, bugün de olmayacak. Dün olduğu gibi bugünde işçi maaşları düzenli olarak ödenemiyor. Belediye çalışanları arasında içeride 5 aylık maaş alacağı olanlar var" dedi.Belediyenin hizmetleriyle değil, yaşattığı mağduriyetlerle ve sattığı arazilerle gündeme geldiğini ifade eden Aydın, "Maaşların düzenli olarak ödenmesi, hizmet üretilebilmesi için kalıcı çözümlere ihtiyaç var. Belediyenin içine düştüğü bu kötü durumdan kurtulabilmek için illa arazilerini mi satması gerekiyor? Maalesef Soyer dönemindeki hatalardan hiç ders alınmamış. Hala günü kurtarmak için arazilerimiz satılıyor" dedi.