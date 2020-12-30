4 böbrekli kadının 3 böbreği çalışmıyor

40 yaşındaki Adile Yurdakul'a, 24 yaşında iki böbreği de çalışmayınca annesinden böbrek nakli yapıldı. Vücudu 8 yıl sonra bu böbreği reddeden Yurdakul, 3.5 yıl diyalize bağlandı. Bu sürede epilepsi hastası olan ve her diyalizden sonra kriz geçiren Yurdakul'a bu sefer arkadaşından böbrek nakli yapıldı. Vücudundaki 4 böbrekten biri çalışan Yurdakul, 4 yıl sonra rahminde başlayan kanama nedeniyle çalışan tek böbreğini de kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı. Medicana International İzmir Hastanesi'nde kapalı operasyonla rahmi alınan Yurdakul, sağlığına kavuştu. Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Mehmet Tunç Canda ise, "Zor bir ameliyattı çünkü hastamızın 4 böbreği vardı ve sadece 1 tanesi çalışıyordu. Azami dikkatle operasyonu gerçekleştirerek rahmini aldık ve yumurtalıklarını bıraktık. Şu an kendisi gayet sağlıklı." ifadelerini kullandı.