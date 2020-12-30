Gelecek İzmir’in

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, koronavirüs yüzünden zor bir yılı geride bıraktıklarını ama aynı zamanda da uzaktan çalışmanın avantajlarını keşfettiklerini dile getirdi. Konuyu tarım açısından ele alan Kestelli, "İzmir olarak üretimde ve salgının ilk birkaç günü hariç dağıtım ve pazara erişim konusunda sıkıntı yaşamadık. Tarım nüfusunun yaşlı olması herkesi endişelendirse de alınan önlemler sayesinde bunu aşmayı başardık. Mevsimlik tarım işçisi alanında ortaya çıkabilecek ihtiyaç da diğer sektörlerde çalışıp salgın nedeniyle işe ara verenlerin tarıma yönelmesiyle çözüldü. İzmir bu süreçte hem tarımsal üretim hem de pazarlama açısından en doğru yönetilen illerden biri oldu" dedi. İzmir Ticaret Borsası olarak akıllı tarımın yerleşmesi ve yaygınlaşması için elimizi taşın altına sokmuş durumda olduklarını da ifade eden Kestelli, "2021 hedefimiz İzmir Tarım Teknoloji Merkezini hayata geçirmek ve bu merkezin Türk tarımının Silikon Vadisi olması için gerekli ortamı yaratmak. Tarım ve gıda sektörü ile sosyal medya ve elektronik ticareti ilişkilendirmek zorundayız. İzmir Tarım ve Teknoloji Merkezinin bu alanda da önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyor ve daha bereketli yarınlar için tüm inancımızla çalışıyoruz" diye konuştu